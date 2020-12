400 mensen eisen opnieuw opheffing coronamaatregelen voor Brusselse kortgedingrechter

Volgens de eisers zou de ‘collateral damage’ van de lockdown wereldwijd 130 miljoen doden bedragen, terwijl het coronavirus slechts 2 miljoen doden heeft geëist.

“De lockdown was ook alleen een paniekmaatregel die niet wetenschappelijk onderbouwd was”, pleitte meester Vestraeten. “Het grootste deel van de overlijdens vindt plaats bij 1 procent van de bevolking, dan moet je die kwetsbare mensen beschermen en niet de hele maatschappij stilleggen.”

“Wetenschappelijk onderzoek heeft intussen aangetoond dat er geen verband is tussen de genomen maatregelen en het verloop van de epidemie”, ging de advocaat verder. “Ook uit de cijfers van Sciensano zelf blijkt dat. Het reproductiegetal van het virus daalt al gestaag sinds begin oktober en is na de verstrengde maatregelen niet sneller gaan dalen. De daling van het aantal besmettingen was ook al ingezet voor de nieuwe lockdown van kracht werd.”

Een eerste kort geding van dezelfde groep eisers werd zowel in eerste aanleg als in beroep afgewezen, maar volgens de eisers was het hof van beroep wel van oordeel dat er voor de beperkende maatregelen geen afdoende wettelijke grondslag was. De advocaten van de Belgische overheid waren het daar niet mee eens. “De wet op de Civiele Veiligheid is wel voldoende wettelijke grondslag voor de maatregelen”, pleitten zij. “De maatregelen hebben trouwens wel degelijk hun effect gehad, ze hebben ervoor gezorgd dat het aantal besmettingen gedaald is.”

De rechtbank doet uitspraak op 13 januari.