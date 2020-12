West-Vlaams gouverneur kreeg politiebescherming na bedreigingen

Over de aard van de bedreigingen kan de gouverneur niet veel kwijt, maar Decaluwé bevestigt dat ze kaderden in de coronacrisis. “We krijgen geregeld niet al te vriendelijke mails toegestuurd maar die berichten gingen een stap te ver. De bevoegde diensten hebben toen geoordeeld dat er zowel in Brugge als in Kortrijk politiebescherming moest komen. Daar passeerde de politie om het uur”, zegt Decaluwé. De bedreigingen zijn uiteindelijk vanzelf gestopt en de bescherming werd na een tweetal maanden gestopt.