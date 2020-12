Borgloon

De lokale politie Kanton Borgloon heeft twee verdachten gearresteerd in het kader van een onderzoek naar de opzettelijke brandstichting aan een hoeve te Hoepertingen (Borgloon) op 22 september 2019. De twee daders werden toen ook op camerabeelden gefilmd. Een van de verdachten is aangehouden en zit in de cel.