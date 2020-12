ZinInZang zet zich met meezingvideo’s in voor Warmste Week

In Bilzen staat ZinInZang al jarenlang bekend als een groep die maandelijks meezingevenementen organiseert in JC De Bilding op de site van het lokale cultuurcentrum. In normale omstandigheden staat het publiek daarbij altijd centraal. “Je hoeft niet te kunnen zingen”, klinkt het bij de organisatie. “Het gaat om het plezier van samen zijn. Voor de coronacrisis kwamen we samen met zo’n honderd mensen.”AlternatiefMaar door de crisis en de daaropvolgende maatregelen kan fysiek samenkomen jammer genoeg niet meer. Toch kwam de groep met een alternatief. Via het internet verspreiden ze maandelijk gratis meezingvideo’s. Het doel? Alle bewoners van de Vlaamse woonzorgcentra en andere woonvoorzieningen een hart onder de riem te steken tijdens deze moeilijke periode. ZinInZang bestaat uit vrijwilligers, zangers, en muzikanten die sinds de lockdown van maart maandelijks vanuit hun “kot” zo’n video maken met voornamelijk Nederlandstalige muziek voorzien van ondertitels.SuccesDe meezingvideo’s blijken enorm succesvol te zijn. “Ons videoplatform heeft nu al 12.000 views en een veelvoud aan impressions”, meldt het collectief. “Niet alleen bereiken we een groter doelpubliek, we ze zijn ook zeer gemakkelijk en toegankelijk voor iedereen doordat we online werken en oude video’s makkelijk terug te vinden zijn.”De reacties uit woonzorgcentra zijn alvast positief en enthousiast. “Juist even laten weten dat jullie video van oktober alweer een groot succes was! Bewoners genoten opnieuw met volle teugen en zongen uit volle borst mee. Heel goed gedaan alweer van het hele ZinInZang team! We kijken alvast opnieuw uit naar jullie volgende video”, klinkt het bij een woonzorgcentrum in Gent. “Bij deze wou ik jullie toch eens bedanken voor de leuke video’s die jullie maken. Onze bewoners genieten hier van”, is een andere reactie uit Oostakker.Warmste WeekZinInZang doet ook mee aan de Warmste Week en daarvoor zoeken ze nog naar vrijwillige artiesten, zangers, muzikanten en vertellers die vanuit hun kot een bijdrage willen en kunnen leveren. Zo willen ze nog meer meezingvideo’s maken die om de Vlaamse woonzorginstellingen te steunen© 2020 – StampMedia/PXL – Christian Wijsmans