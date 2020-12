Christo Mitskou maakt bachelorproef over begeleiding van scheidsrechters

“Ik arbitreer zelf in de categorie 3de provinciaal (3P) en ben sinds dit seizoen actief als ‘referee-coördinator’ voor de clubs in Genk en omstreken”, vertelt Christo Mitskou (20). “Twee jaar geleden, tijdens seizoen/academiejaar 2018 – 2019, zat ik nog in de ‘development group’ (een groep voor beloftevolle scheidsrechters van Vlaanderen red.) en startte ik mijn opleiding aan de hogeschool PXL. In de maand oktober kreeg ik een blessure aan mijn knie, mijn patellapees. Een streep door de rekening voor mijn beide carrières. Stilaan zonderde ik mij meer en meer af van mijn sport, omdat ik geen resultaten boekte in mijn genezingsproces. Er was weinig of geen begeleiding. Zelfs geen trainingsschema voor blessurepreventie. Of meer informatie over hoe je moet trainen. Hierdoor voelde het aan alsof ik er alleen voor stond, maar ik heb mijn weg teruggevonden naar mijn passie! Vandaag ben ik eindelijk voor 95% genezen en kan ik weer mijn sport beoefenen, nu corona nog verslaan.”Bachelorproef“Ondertussen zit ik in mijn 3de jaar van de opleiding. Toen we een onderwerp moesten kiezen voor onze bachelorproef, wist ik het meteen. ‘De begeleiding van scheidsrechters na een blessure.’ Ik wou niet dat een collega-scheidsrechter zou overkomen wat ik aan de hand heb gehad. Ik wil onderzoeken waarom er zo goed als geen begeleiding is voor scheidsrechters in de provinciale reeksen. Ik ben hierdoor ook het traject als werkpleklerenstudent aan het volgen zodat ik voor mijn keuzevak ‘Bewegingsrecreatie’ stage kon volgen bij Voetbal Vlaanderen in het Referee Departement. Door nieuwe inzichten tijdens mijn stage bij Voetbal Vlaanderen, heb ik gezien dat er wel degelijk begeleiding is voor scheidsrechter maar dat dit bij mij in de provincie Limburg minder is.” Referee Ambassador “Voetbal Vlaanderen is een aantal jaren geleden, rond 2013, gestart met het project ‘Referee Ambassador’, dit project houdt in dat jeugdspelers kunnen worden opgeleid tot een clubscheidsrechter. Zij worden begeleid door een Referee Ambassador. Het probleem dat zich nu voordoet is dat er heel wat clubs zijn die niet weten wie ze hiervoor moeten inschakelen. Ze kunnen niet in het project stappen, ook al willen ze dit wel. Mijn taak gaat nu zijn om heel het project in kaart te brengen en een volledige cursus te maken voor de Referee Ambassadors. Hierdoor zorg ik ervoor dat de basis voor de begeleiding van scheidsrechters aangepakt wordt. Een betere basis zorgt voor betere doorstromingskansen.”Serge Gumienny “Of het er in Limburg slechter aan toe gaat, dan in de rest van het land weet ik niet”, zegt de bekende oud-scheidsrechter Serge Gumienny. “Feit is dat er hier wel wat werk aan de winkel over de ganse lijn. STVV is gestart met een project ‘Referee Ambassador’ en dat werpt inderdaad zijn vruchten af. Jonge scheidsrechters trainen samen en worden opgevolgd door kinesisten en clubdokters. Het zou inderdaad een goede zaak zijn mocht dit ‘Referee Ambassador’ een bredere ingang vinden, ook bij kleinere, provinciale clubs. Want onbekend is onbemind.”