Triamant verbroedert (veilig) tijdens donkere dagen

“Voor de Warmste Week zijn we creatief op zoek gegaan naar wat mensen verbindt zonder dat ze samenkomen,” zegt Kim Schutters. “Zo kwamen we tot enkele hartverwarmende projecten, waaronder de kunstroute ‘Samen apart’. Iedereen werd opgeroepen om thuis, individueel, aan de slag te gaan met zijn of haar creatief talent, om zo samen een kunstwandeling doorheen het Triamantpark te creëren.”Bewoners, medewerkers en vrijwilligers kwamen met veertig werken op de proppen. Die kunnen bewonderd worden op de kunstroute.LevensboomHet tweede project, ‘Samen pakken we Triamant warm in’ zorgde andermaal voor veel betrokkenheid en plezier. “Wanneer je Triamant binnenkomt, zal je altijd iemand zien breien. We zijn hier al een maand mee bezig en het project loopt door tot eind januari. Het doel is om de grote zuilen in het centrum van de wijk in te pakken met zelfgemaakte lappendekens. Er is voor elk wat wils. Zo kan iemand haken, breien of knippen en anderen bevestigen de lapjes aan de zuil.”Het fotografie project ‘Ver af, dicht bij’ portretteert de wijkbewoners. Een fotograaf maakte unieke portretten van de Triamantenaars achter glas. Die zullen, vergezeld door een symbolische levensboom met de namen van alle vrijwilligers en wijkbewoners, op het grote wijkplein geprojecteerd worden. “Het is een intens voorjaar geweest waarin we mensen uit de wijk zijn verloren. We willen op een originele manier hulde brengen aan elk van hen. Dit kunstproject is zowel voor bewoners als medewerkers een erkenning na zo’n bijzonder jaar waarin zoveel veerkracht en hoop getoond is”, zegt Schutters.BuddiesTriamant zorgde eerder al voor buddies voor de bewoners. Die gaan wekelijks langs om een praatje te slaan of een wandeling te maken. “Zo kunnen de wijkbewoners ontspannen, maar ook hun hart eens luchten wanneer dat nodig is. De vrijwilligers rapporteren bezorgdheden vervolgens ook aan medewerkers zodat de vinger aan de pols blijft. We werken bovendien met vaste vrijwilligers zodat de kans op besmetting miniem blijft. De reacties van bewoners zijn enthousiast en ontwapenend. Het doet wel wat als iemand je in deze moeilijke tijd aangeeft er echt bij te horen”, besluit Schutters.© 2020 – StampMedia/PXL – Rob Moermans