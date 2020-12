In de Belgische supermarkten is wodka, na rum en gin, dé spiritscategorie van het moment. Vroeger hadden de Russen en de Polen het speelterrein voor zich, maar intussen maken de Fransen, Zweden en ja, zelfs Belgen ook prima wodka, die lichtjaren verwijderd is van de vroegere white spirit die je keel in brand stak. Nu doen complexe wodka’s met een zachte textuur hun intrede op de markt.