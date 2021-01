Deze BV’s werden mama in 2020

Het was niet allemaal slecht nieuws in 2020. Integendeel: voor veel bekende Vlamingen werd het een bijzonder warm jaar omdat ze - voor het eerst of opnieuw - mama werden. Een overzicht van de kersverse baby’s in ons Belgenland, maar ook daarbuiten.

Natalia

Natalia is maart bevallen van dochtertje Bobbi-Loua. “In deze zware tijden brengt ons dochtertje zo veel licht in ons leven”, schreef de 39-jarige zangeres toen op Instagram. “We zijn daar eindeloos dankbaar voor.” Voor Natalia en Frederik Binst is het hun eerste kindje. Ze zijn sinds november 2018 samen. Hun relatie raakte bekend toen de zangeres Frederik het podium optrek tijdens haar jubileumconcert in de Lotto Arena.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Linde Merckpoel

Radiostem en tv-presentatrice Linde Merckpoel is eerder in december bevallen van een dochtertje, dat de naam Cleo draagt. “Hoi Cleo. Mooiste en liefste lichtpunt in dit gekke jaar. Ons hart loopt over van liefde voor jou.” Met die woorden maakte Merckpoel de geboorte van haar dochtertje bekend op sociale media. Het is het eerste kind voor Merckpoel en haar vriend Jef, die uit de schijnwerpers blijft. Ze vormen een koppel sinds 2018.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Tatyana Beloy

Ook actrice Tatyana Beloy werd in volle coronacrisis mama van zoontje Wolfgang. Voor Beloy is het haar eerste kindje, haar partner Konrad Widelski heeft al een zoontje uit een vorige relatie. Actrice Rilke Eyckermans, met wie Beloy deelnam aan Beste vrienden, is de trotse meter. Sinds de komst van haar zoon normaliseert de BV borstvoeding via mooie foto’s op Instgram.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Dorien Reynaert

Deze actrice hield het op de kortere variant van de naam.“Ons zoontje Wolf Avonts werd geboren in de ochtend van 18 december en deed onze beide harten meteen overlopen van liefde... We zijn moe, onder de indruk van wat er ons allemaal overkomt, maar vooral dolgelukkig.” Dorien en haar man Robin trouwden in september 2018. Het is hun eerste kindje.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Eva De Roo

Begin juni werd Studio Brussel-stem Eva De Roo mama van haar eerste kindje. Samen met haar man en Black Box Revelation-muzikant Jan Paternoster kreeg ze een zoontje, Lucca. “Alle meisjes zijn gewaarschuwd: ons zoontje Lucca Paternoster is geboren!” schreef ze bij een eerste foto van haarzelf, haar rocker en het kleintje op Instagram. In december vorig jaar kondigde het koppel de komst van hun kindje aan. De Roo en Paternoster zijn een stel sinds de zomer van 2017. Het koppel stapte in mei vorig jaar in het huwelijksbootje.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Lesley-Ann Poppe

“Ze is er! Ons dochtertje is geboren. Haar naam is Lily-Jane en ze weegt 3040 gram”, schreef Lesley-Ann Poppe begin december op Instagram. Met de komst van het kleine meisje mag het gezin voor het eerst een meisje verwelkomen. Een klein zusje voor Benjamin (12), een zoon uit Poppes vorige relatie, en Gabriël (4). In 2017 stapte ze met Kevin in het huwelijksbootje.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Eva Daeleman

“Allemachtigwatiszeprachtig”, begon Daeleman haar post eind oktober, na de geboorte van haar dochter. Die kreeg de naam Moon mee. “Wij zijn zo verliefd. Op elkaar en op haar. Ons lief meisje zet al twee weken onze wereld op z’n kop. En wat is ze heerlijk.” Voor de voormalige radiopresentatrice en haar man Stijn is het hun eerste kindje samen. Begin dit jaar vertelde het koppel nog dat ze in het verleden een miskraam te verwerken kregen.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Nora Gharib

In juni werd actrice en presentatrice Nora Gharib mama van dochtertje Chams, wat zoveel betekent als zon. “Alhamdullilah (dank aan Allah, nvdr.), we are blessed”, schreef ze. Haar bevalling verliep niet van een leien dakje. “Ik heb maar liefst 36 uur lang weeën gehad. Eerst 24 uur gewone weeën en omdat het niet snel genoeg ging, heb ik weeënopwekkers gekregen. Goed voor nog eens 12 uur weeën. Dat wil ik nooit meer meemaken. En tot overmaat van ramp is men op het allerlaatste moment toch nog overgegaan tot een keizersnede”, zei ze in een interview met Nieuwsblad Magazine.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Ashley Graham

Het Amerikaanse model met maatje meer is voor het eerst mama geworden in januari van 2020. Haar zoontje aat door het leven als Isaac. Sinds zijn komst post de beroemde mama regelmatig eerlijke foto’s van haar lichaam op Instagram. Zo postte ze eerder een kiekje van de striemen op haar buik en ging ook helemaal naakt om haar vormen te vieren.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Romee Strijd

Het Nederlandse topmodel gaf haar dochtertje met Mint een speciale naam. “Zo dankbaar dat ik je eindelijk in mijn armen kan houden. We zijn zo verliefd op jou!”, schreef de blondine begin december bij een kiekje waarop ze het meisje borstvoeding geeft. Afgelopen mei kondigde het model aan dat ze samen met haar vriend Laurens een eerste kindje verwachtte. Zwanger worden was voor haar geen evidentie. Strijd weet sinds twee jaar dat ze last heeft van PCOS, een aandoening waarbij er cysten op de eierstokken groeien en de eisprong en menstruatie mogelijk uitblijft.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Katy Perry

Zangeres Katy Perry is in augustus voor het eerst moeder geworden. Samen met haar partner Orlando Bloom verwelkomden ze dochtertje Daisy Dove Bloom. “We zijn aan het zweven van geluk. We zijn blij dat onze dochter veilig en gezond op de wereld is gekomen. We zijn gezegend en dat beseffen we want niet iedereen kan een geboorte hebben zoals wij”, lieten ze weten via de sociale media. Voor Perry, die eerder een eerlijke foto van haar lichaam na de bevalling deelde, is het haar eerste kindje. Orlando heeft al een zoontje van negen, Flynn, uit zijn huwelijk met Miranda Kerr.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Gigi Hadid

De naam van het meisje blijft voorlopig nog geheim en ook het gezicht van de baby heeft de wereld nog niet gezien. Wel poseert mama Gigi Hadid regelmatig met haar eerste kindje op Instagram. Zij mocht haar dochter in september verwelkomen. Papa is Zayn Malik, voormalig One Direction-lid, met wie ze al jaren een knipperlichtrelatie heeft.