Tweede gemuteerde variant in Verenigd Koninkrijk vastgesteld

“Na alle inspanningen die we gedaan hebben om het virus onder controle te krijgen, hebben we nu een nieuwe, meer besmettelijke variant. Ik begrijp dat de meeste mensen begrijpen wat we moeten doen om hier door te geraken.” Daarom kondigde hij voor verschillende regio’s strengere maatregelen aan vanaf 26 december.

Daarnaast waarschuwde de minister ook voor een tweede gemuteerde variant. Er zouden enkele reizigers van Zuid-Afrika aangekomen zijn in het VK en zij zouden drager zijn een andere gemuteerde variant dan die al in het VK rondgaat. De reizigers werden in quarantaine geplaatst en worden voorlopig onderzocht. “Het gaat om een nog besmettelijkere en verder gemuteerde variant dan de nieuwe versie die we hier nu al hebben”, zei de minister. “Wie in de laatste twee weken in Zuid-Afrika geweest is of nauw contact heeft gehad met iemand die in Zuid-Afrika is geweest, vragen we om in quarantaine te gaan terwijl we dit verder onderzoeken.”

