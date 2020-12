Wout van Aert pakt eerste zege van het seizoen in zijn Herentals

Wout van Aert heeft de vierde manche van de X20 Trofee gewonnen, zijn eerste zege in het veld dit seizoen. Op de skiberg in Herentals - de woonplaats van Van Aert - zag het er lange tijd naar uit dat Mathieu Van der Poel met de zege aan de haal zou gaan. Tot de Nederlander kreeg af te rekenen met pech. Van Aert soleerde zo naar de zege in zijn achtertuin.

“Veel beter kan het niet beginnen”, aldus Michel Wuyts. Het waren Mathieu Van der Poel en Wout van Aert die in Herentals als de respectievelijke nummers één en twee het veld in doken. De Nederlander begon een pak minder afwachtend aan de cross dan dinsdag in Essen. Van in de eerste ronde legde Van der Poel er stevig de pees op. Van Aert en Michael Vantourenhout waren de enigen die zijn strakke tempo konden volgen.

Lang was het niet wachten op het eerste kloofje. Van Aert reed al in de eerste ronde de materiaalzone binnen en daar profiteerde Van der Poel van om een eerste, klein gaatje te slaan. Vantourenhout moest de twee tenoren na de eerste ronde laten gaan.

Pech voor Van der Poel

Van Aert was daarna voortdurend op achtervolgen aangewezen. Niet makkelijk op het technische parcours in Herentals. Van der Poel slaagde er evenwel niet in om zich volledig van de thuisrijder te ontdoen. Van Aert bleef er als een jojo aanhangen.

Wie zou deze Mathieu Van der Poel van een overwinning kunnen houden, leek lange tijd de vraag. Materiaalpech, bleek het antwoord in ronde vijf. De achterband van Van der Poel liep leeg en dat was ook Van Aert niet ontgaan. De Belg ging over de Nederlander en sloeg een gat. Een groot gat.

Te groot voor Van der Poel, die zich neerlegde bij de overwinning van zijn rivaal. Van Aert reed in zijn Herentals zo alleen naar de streep en pakte zijn eerste zege in de cross dit seizoen. Van der Poel werd tweede, Vantourenhout finishte als derde.