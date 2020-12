Al tien jaar oud, maar nu een hit op Instagram: de gemaskerde portretten van een Duitse schilder

Zegt een virtueel museumbezoek via Instagram je iets? Dan kun je het account van de Duitse kunstschilder Volker Hermes volgen. Hij voorziet zijn portretten al tien jaar van originele mondmaskers, maar is nu pas een sensatie om een gekende reden: de coronacrisis.

Originele mondmaskers zijn al jaren het handelsmerk van kunstschilder Volker Hermes. Met een collagetechniek en bewerkingsprogramma’s voorziet hij portretten van grootmeesters, onder wie Rembrandt en Van Eyck, van een mondmasker. Eentje met bloemen, een hoge kraag die ook als masker dient of zelfs een harig maskers en bijpassende berenoren.

Zijn zogenoemde collectie ‘Hidden Portraits’, die vanaf 6 januari opnieuw te bezichtigen is in Castello Visconteo in het Italiaanse Pavia, zijn niet nieuw. Hij werkt al jaren op deze manier om. De reden? “Het hele project is tien jaar geleden begonnen. Op een gegeven moment begon ik na te denken over de sociale context van schilderijen. Dit onderzoek bracht me ertoe om dieper in te gaan op de betekenis van portretten”, zei hij in een interview met Vogue.

“Als we ernaar kijken in musea, focussen we vaak enkel op de gelaatsuitdrukkingen en besteden we niet echt veel aandacht aan de gedetailleerde kleding. Dus ik dacht: als ik het gezicht bedek, blokkeer ik de focus op de geschilderde emoties en kijken we meer naar de rest.”

Zijn interpretaties genieten extra populariteit door de coronacrisis, waardoor er in veel landen een mondmaskerplicht is. Bekijk hieronder een selectie van zijn heel relevant werk.

