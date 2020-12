Alvarado haalt opgelucht adem: wereldkampioene pakt in Herentals eerste crosszege in meer dan een maand

Ceylin del Carmen Alvarado kan dan toch nog winnen. De Nederlandse wereldkampioene was woensdag in Herentals de beste op een natte en modderige omloop. Het was haar eerste zege in meer dan een maand. Met Lucinda Brand en Denise Betsema stonden er nog twee Nederlandse vrouwen op het podium. Sanne Cant werd knap vijfde, voor Marianne Vos.

De wedstrijd in Herentals beloofde spektakel op en rond de skiberg, met heuveltjes, modder en de vele hindernissen onderweg en een sterk deelnemersveld met ook Marianne Vos, winnares dinsdag in Essen, aan de start. De Nederlandse miste evenwel haar start en begon aan een lange inhaalrace. Denise Betsema daarentegen nam een vliegende start, net zoals Sanne Cant in tweede positie en Alvarado. Lucinda Brand zat iets verder, net zoals Yara Kastelijn.

Al snel nam de wereldkampioene het commando over, al bleef Betsema wel in het wiel hangen. Sanne Cant viel een beetje terug, Brand schoof op. Alvarado maakte het verschil op de skiberg en sloeg een klein kloofje. Bij de eerste passage aan de finish telde ze vijf seconden voorsprong op Brand en Betsema, 11 tellen op Kastelijn en 12 op Sanne Cant.

Brand keerde evenwel terug in de tweede ronde, met in haar zog Betsema, maar zag de wereldkampioene opnieuw wegrijden op de skiberg waar ze vooral in de afdaling haar technische kunnen showde. Brand maakte ook net iets te veel foutjes om terug op het wiel te komen en keek bij in het inrijden van de derde ronde tegen een achterstand van 11 seconden aan.

Cant volgde al op 36 seconden, de strijd om de zege ging tussen Alvarado, Betsema en Brand die in de derde ronde alles op alles zette om terug te keren vooraan. Ze schuwde de risico’s niet en naderde tot op vier tellen, maar een schuiver in een afdaling sloeg haar terug. Alvarado draaide de slotronde in met 12 seconden voorsprong op het duo en soleerde naar de zege.

In de strijd om de tweede plaats haalde Brand het voor Betsema die bijna een volle cross in haar wiel reed. Clara Honsinger finishte als vierde op 1:30, Sanne Cant als vijfde op 1:35.

Uitslag:

1. Ceylin del Carmen Alvarado in 45:53

2. Lucinda Brand +19”

3. Denise Betsema +23”

4. Clara Honsinger +1’30”

5. Sanne Cant +1’36”

