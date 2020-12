Ralf uit Lanaken redt moeder en dochter van verdrinkingsdood

In onze reeks over de straffe Limburgers van 2020 trekt Rick De Leeuw vandaag naar Lanakenaar Ralf Buntinx. Die mag zich officieel een held noemen nadat hij afgelopen zomer op vakantie in Duitsland een moeder en haar dochter van de verdrinkingsdood redde in een meer. Ralf was er aan het spelen met z'n kinderen toen hij merkte dat de moeder en haar 4-jarige dochter niet meer boven water kwamen nadat ze in het meer sprongen. Ralf twijfelde geen seconde en kon de twee redden.