Vanaf dit weekeinde wordt het winters en guur in de Ardennen. Mogelijk gaat Vlaanderen het nieuwe jaar in met wat sneeuw. — © BELGA

HASSELT

Het wordt geen witte kerst, maar de sneeuw is niet ver weg. De Ardennen krijgen op kerstavond sneeuwbuien over zich heen. In Vlaanderen stijgt de kans op sneeuw naarmate het einde van het jaar nadert.