Pelt

Voor de jarenlange verkrachting van zijn stiefdochter is een 51-jarige Breeënaar woensdag veroordeeld tot zes jaar cel, waarvan drie met uitstel. De feiten speelden zich af in Pelt toen het meisje tussen 12 en 16 jaar oud was. “Ze verzint alles”, verdedigde de dader zich tevergeefs.