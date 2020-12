Vlaamse trucker zit vast in Verenigd Koninkrijk en nodigt alle politici uit om te komen kamperen: “Voor echt een spotprijsje”

Door de nakende Brexit is het enorm druk aan de grensovergangen. Ook heel wat Vlaamse truckers staan al dagen muurvast, zoals Sven Ganseman uit het Vlaams-Brabantse Pamel. Via een filmpje op Facebook nodigt hij politici nu uit om hem te komen vergezellen op “de camping M20 richting Folkestone” voor “een echt spotprijsje van 38,5 euro”. Gegadigden hoeven zich geen zorgen te maken over het sanitair, want ook dat legt Sven haarfijn uit: “Je opent de deur, hangt daar met je gat over en je laat alles gaan. Super ecologisch.”