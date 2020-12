Met Kerstmis telt iedereen

Salim Seghers schrijft een column over het dagelijkse leven in Peer.

Dat onze grootouders Kerstmis anders vierden dan wij dat nu doen, is niets nieuws. Sinterklaas, Kerstmis en Nieuwjaar waren drie aparte feesten, elk met hun eigen wijze van vieren. Vandaag de dag staat de boom er allang voor de Sint weer naar Spanje vertrokken is. De stal is bijna niet meer zichtbaar of moet plaatsmaken voor prachtig versierde kerstbomen waarbij hertjes in allerhande vormen en met heel veel lichtjes extra panorama en sfeer geven. De Kerstman uit het hoge Noorden is alom tegenwoordig. De winkelstraten zijn meesterlijk versierd. Je kan er niet naast kijken. En toch! Sorry voor het stalletje met Maria, Jozef en kindje Jezus en de andere gasten. Zij zitten op de reservebank en mogen af en toe enkel invallen.

Ik kreeg een humoristisch clipje toegestuurd van Bart Cannaerts uit het programma De Ideale Wereld met een nieuwe kijk op het Kerstgebeuren, ook rekening houdend met Covid-19. Hier enkele van die leuke ideeën: de kerststal en bezoek dit jaar buiten in de tuin. Dat is dan perfect volgens de huidige regels. De ventilatie is optimaal, dus de bubbel mag iets groter. De gasten gaan buiten naar het toilet. We huren en plaatsen een Dixie-toilet en klaar is kees. Dit maakt de veiligheid compleet.

Natuurlijk kan je meer doen: zonnepanelen op het stalletje aanbrengen met terugdraaiende cijfers (de groenen zullen het graag horen), de stal binnenin isoleren met schapenwol om de warmte optimaal binnen te houden. Jozef is maar de plusvader, en moet dus afstand houden. Als verantwoordelijke moet hij wel zorgen voor pijltjes op de grond die de richting aangeven. In geen geval mag hij de ontsmettingsgel vergeten aan de ingang.

De drie koningen mogen hun geschenken en pakjes wel online laten afleveren door bpost of Post NL, maar ze mogen niet zelf op bezoek komen. De gewenste geschenken dit jaar: een smartphone voor Maria, een laptop voor Jozef en voor het kindje Jezus drie dagen per week opvang in een crèche. De ezel blijft een ezel, daar verandert niets aan. Slechts twee herders mogen een bezoekje brengen met hun schaapjes, mits mondmasker. Wol, melk en schapenvlees blijven welkom.

Lieve mensen, in deze moeilijke tijd kan een vleugje humor onze gedachten even verzetten en een lach toveren op ons gezicht, tenminste als wij ons masker niet dragen. Hoe vaak herken ik iemand niet direct met zo'n masker op! Mijn broer verblijft in het St-Antoniusrusthuis van Peer op amper vijf minuten van mijn deur, maar ik mag hem niet bezoeken. Al was het maar om eventjes goeiendag te zeggen. Een trouwe fan van mij ligt in het ziekenhuis van Pelt met borstkanker. Een bezoekje zou een welgekomen medicijn zijn en haar bang hart wat vreugde geven. Helaas, de warmte moet komen van bestralingen en chemotherapie. Vrienden brengen regelmatig oud brood en ander lekkers voor mijn beestjes. Men belt aan en zet de doos snel neer aan de voordeur. Als ik opendoe, zit deze lieve man alweer achter het stuur. Een brede glimlach en even wuiven met de hand en weg is hij. Dat noemen ze een coronagroet.

Mijzelf heb ik verwend met de opname van een kerst-cd. Al jaren plannen gemaakt om dat te realiseren, maar het kwam er nooit van. Dankzij Covid-19 had ik de tijd om mijn droom waar te maken. Terwijl het buiten lekker warm was, zong ik in de studio van Rode rozen in de sneeuw, Een oude kerstmiskaart of Dromen van een witte Kerstmis. Met Kerstmis telt iedereen is een van de mooiste liedjes. Kerstmis is de ideale tijd om een ruzie of een misverstand de wereld uit te helpen. In deze tijd zet men de deur van zijn hart een beetje verder open. Hoezo, ben je het vergeten? Doe het nu maar vlug. Hier heeft corona geen vat op! Het geeft jou en je omgeving weer vleugels om deze vervelende tijd even te doen vergeten en om te buigen in een lekker warm gevoel.