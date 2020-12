Sint-Truiden

De in het Haspengouwse bekende kinesist A. G. is woensdag in Hasselt veroordeeld tot zes jaar cel voor zware agressie tegenover vier vrouwen. Hij verkrachtte twee slachtoffers, een derde minnares vernederde de dader (48) door naaktfoto’s te verspreiden en zijn vrouw deelde ook in de klappen.