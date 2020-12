Coronavirus slaat toe in Engelse vrouwenvoetbal: 32 positieve testen

De laatste testronde op het coronavirus in het Engelse profvoetbal bij de vrouwen heeft een recordaantal van 32 besmettingen opgeleverd. Dat meldde de Britse voetbalbond FA, die tussen 14 en 20 december in totaal 864 tests liet afnemen in de Super League en de Championship, de twee hoogste divisies. De bond maakte geen namen bekend van speelsters en ook niet de clubs waar de positieve gevallen zijn aangetroffen.

Sinds juli worden er wekelijks speelsters en stafleden van de clubs getest op COVID-19. In de week van 19 tot en met 25 oktober waren er tien positieve gevallen en dat was tot vorige week het hoogste aantal.

De laatste testronde in de Premier League, de hoogste profdivisie bij de mannen, leverde beduidend minder positieve gevallen op. Van de 1.569 afgenomen tests waren er zeven positief. Eerder in de maand was er wel een uitbraak bij Newcastle United, waardoor de selectie tijdelijk in isolatie moest en de wedstrijd tegen Aston Villa werd uitgesteld.