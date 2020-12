Toptransfer in de maak? “Club Brugge haalt Nederlandse spits Bas Dost naar België”

De Nederlander zou in dat geval overkomen van het Duitse Eintracht Frankfurt, waar hij dit seizoen vier keer scoorde in de Bundesliga. Dost stond afgelopen zomer al op de verlanglijst van Club, maar toen kwam er geen transfer uit de bus. Nu zou een akkoord wel in de maak zijn.

De 1m96 lange Dost heeft nog een contract tot 2022 bij Frankfurt, dat hem in 2019 voor 7 miljoen euro overkocht van Sporting Lissabon. Voordien speelde de achttienvoudige Nederlandse international voor Wolfsburg, Heerenveen, Heracles en FC Emmen. Twee jaar geleden was hij nog 22 miljoen waard na twee topseizoenen in Portugal met 34 en 27 goals. Hij werd in 2017 dan ook Portugees topschutter, in 2012 was hij al eens Nederlands topschutter met 32 goals in de Eredivisie.

”Hij stond van meet af aan open voor een overgang naar België”, klinkt het bij Het AD. “Niet in de laatste plaats omdat Club Brugge, in tegenstelling tot Eintracht Frankfurt, ook Europees voetbal speelt. Met zijn landgenoten Ruud Vormer en Noa Lang is Dost straks na de winterstop actief in de Europa League. Bovendien kan hij met koploper van de Belgische Jupiler Pro League een serieuze gooi doen naar het behalen van zijn eerste landstitel.”

Bij Club mag Michael Krmenčík opkrassen na een teleurstellende periode in Brugge. Een nieuwe centrumspits halen, was dan ook prioriteit nummer één voor Vincent Mannaert.