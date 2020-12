Dit gaf Meghan Markle aan prins William tijdens haar eerste Kerstmis bij de royals

Wat geef je aan iemand die al alles heeft? In de Britse koninklijke is het de traditie om op kerstdag fopcadeautjes uit te delen aan elkaar. Zo maakte Meghan Markle in 2017 tijdens haar eerste kerst bij de Windsors indruk met haar pakje voor prins William.

Bij de Britse koninklijke familie hebben ze alle luxe van de wereld en dus kozen ze er op initiatief van prins Philip voor om elk jaar kerstcadeautjes uit te delen die als grap bedoeld zijn. Het is een traditie die al een hele tijd meegaat en zo gaf prinses Anne naar verluidt al een leren toiletbril aan haar broer Charles en gaf Kate Middleton aan haar schoonbroer prins Harry toen hij nog vrijgezel was een Grow Your Own Girlfriend-kit.

Toen Meghan Markle in 2017 aan de arm van prins Harry voor het eerst mee mocht naar het kerstfeestje, lag er dan ook enige druk op haar om grappig uit de hoek te komen. Dat schrijven royaltywatchers Omid Scobie en Carolyn Durand in hun boek Finding freedom.

“Het gaat om een soort van auditie als geen ander en Meghan wilde indruk maken op haar toekomstige familieleden”, klinkt het in het boek. En ze deed het niet slecht. “Zeker een van haar cadeautjes werd een grote hit, meer bepaald dat voor prins William. Het ging om een lepel met daarop cereal killer.” Dat wil letterlijk ontbijtgranenmoordenaar zeggen, maar is ook een woordspeling op serial killer of seriemoordenaar dus.