Kerstuitzending door Omroep Voeren

De eindejaarsfeesten staan voor de deur en traditioneel gaat dit samen met een periode van gezellig samenzijn met vrienden en familie. Dit jaar zal dit jammer genoeg anders zijn. De gemeente Voeren heeft daarom samen met Omroep Voeren een speciale Kerstuitzending gemaakt. In deze kerstspecial brengen burgemeester Joris Gaens en OCMW-voorzitter Hilde Broers een boodschap aan de Voerenaars. Daarnaast zijn er muzikale bijdragen van onder meer de Muziekacademie, de drumband en de blazers van de schutterij Sint-Martinus, Laura Aussems, Michel en Alexander Flamand en Christian en Jos. Tenslotte zullen er ook persoonlijke kerstwensen aan bod komen. Het belooft een mooie uitzending te worden. Deze kerstspecial wordt op 24 (16 uur), 25 (11 en 14.00 uur) en 26 (12 en 18.00 uur) december uitgezonden. Op Kerstdag om 10.00 uur zal vanuit de kerk van Sint-Pieters-Voeren de Kerstmis live te volgen zijn. Deze viering is te volgen, via de radio maar ook te zien op www.omroepvoeren.be, de facebookpagina en het Youtubekanaal van Omroep Voeren. Tussen deze uitzendingen kan men genieten van warme kerstklanken in de programma’s Golden Christmas-melodies, klassieke kerst en Keersjmes in Limburg. Op diverse tijdstippen worden de programma’s uitgezonden via 96.0 FM en via de livestream van Omroep Voeren.