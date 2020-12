RECEPT. Vegan chocomousse als kersttoetje

Giet boven een kommetje met een zeef het blik kikkererwten uit zodat je het vocht opvangt in de kom. Bewaar de kikkererwten voor een ander gerecht.

Klop het kikkererwtenvocht stijf met een handmixer. Dat kan wel even duren. De bedoeling is dat het even stijf wordt als opgeklopt eiwit. En jawel, je kan ook hier het ‘houdeven-boven-je-hoofd’-testje gebruiken. Op eigen risico.