Dus daar dient tweede gaatje in dop van flesje sojasaus voor

Wie soms al eens in een sushirestaurant vertoeft of gewoon thuis aan de slag gaat met de Aziatische keuken is ongetwijfeld al in aanraking gekomen met het flesje met de rode dop en daarin twee gaatjes. Vroeg je je ook altijd af waarvoor dat tweede gaatje diende? Je bent niet de enige en de oplossing ging viraal op TikTok.

De glazen flesjes met rode dop zijn typisch voor het populaire merk van sojasaus Kikkoman en het gaat om een ontwerp uit 1961 van de Japanse designer Kenji Ekuan. Je vindt ze in heel wat sushirestaurants en supermarkten en ze zijn eigenlijk heel functioneel ontworpen, alleen was niet voor iedereen even duidelijk hoe die gaatjes in de dop precies werkten.

De TikTokkers van SterkInDeKeuken.nl zochten het uit en deelden daarvan een filmpje op het platform. In geen tijd ging het viraal, want daarmee is een antwoord gekomen op een vraag die duidelijk veel mensen zich stelden. Zo simpel werkt het: uit het ene gaatje giet je de sojasaus, op het andere hou je je vinger om het gieten van de saus te stoppen. Ondertussen werd de video al meer dan 80.000 keer geliket en ettelijke keren gedeeld.