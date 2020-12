Van Gucht: “Stijgende trend lijkt te kalmeren, maar nog hoog besmettingsniveau”

LEES OOK. Gouverneur Jos Lantmeeters roept op in kerstboodschap: “Limburgers, spreek aub niet af met familie”

"De besmettingscijfers nemen minder snel toe dan enkele dagen geleden, de stijgende trend lijkt te kalmeren", zei viroloog Steven Van Gucht. "Ook het aantal ziekenhuisopnames en overlijdens blijft stabiel. We doen het beter dan vele andere Europese landen, maar we zitten nog steeds op een hoog besmettingsniveau met een hoog aantal dagelijkse ziekenhuisopnames en een aanzienlijke belasting van onze ziekenhuizen."

Tussen 12 en 19 december waren er gemiddeld 2.523 nieuwe infecties per dag. Dat is een stijging met 7 procent ten opzichte van de vorige periode. Een dag eerder steeg dat wekelijkse gemiddelde nog met 10 procent. "De stijgende trend lijkt voorlopig gebroken. De komende periode van rust en bezinning kan deze trend verder bespoedigen. Dat is op voorwaarde dat we deze periode vooral binnen onze vaste kring doorbrengen. Dus opgelet. Als we afspreken met mensen die we al lang niet meer gezien hebben, dan kan het virus nieuwe bruggetjes maken."

De hoogste toename is in het Brussels Hoofdstelijk Gewest. In Vlaanderen en Wallonië waren de toenames respectievelijk acht en twee procent. In de provincies Antwerpen en Namen is er een stijging van vijftien procent. In Vlaams-Brabant, Henegouwen en Luxemburg nemen de besmettingscijfers licht af. De toenames vinden plaats in alle leeftijdsgroepen, behalve de tachtigplussers. De meeste besmettingen vinden plaats bij de dertigers en veertigers.

De ziekenhuisopnames blijven stabiel, hoewel er regionale verschillen zijn. 2.560 covidpatiënten liggen in het ziekenhuis, van wie 539 op intensieve zorg. "Deze cijfers blijven traag maar gestaag naar beneden gaan."

Enquête

Van Gucht presenteerde ook de resultaten van de vijfde covidgezondheidsenquête van Sciensano, afgenomen begin december bij bijna 30.000 mensen. De focus lag op vaccinatie. Zestig procent is bereid om zich te laten vaccineren. "Een stijging van tien procent ten opzichte van de vorige enquête. 25 procent aarzelt voorlopig nog, vijftien procent geeft aan niet gevaccineerd te willen worden."

Enquête Sciensano bevestigt: zestig procent is bereid om zich te laten vaccineren — © Nationaal Crisiscentrum

Het aantal jongeren tussen 18 en 24 jaar dat zich wil laten vaccineren is sterk gestegen van 47 procent in september naar 62 procent in december. "De belangrijkste motivatie is om terug te keren naar het normale leven."

"De belangrijkste reden van twijfel of om niet te vaccineren is de angst voor de mogelijke bijwerkingen en het gebrek aan kennis over de effecten op lange termijn", zei Van Gucht.

Met de sociale en geestelijke gezondheid gaat het volgens Van Gucht minder goed. "Het aantal mensen dat ontevreden is met zijn of haar sociale contacten is bijna verdubbeld. Het gaat om 64 procent van de mensen in vergelijking met 35 procent in september. Dat is logisch, omdat het aantal toegelaten contacten intussen sterk is beperkt."

Het aantal mensen dat kampt met angst en depressieve gevoelens is toegenomen in vergelijking met juni en september. "23 procent van de mensen kampt met angstgevoelens en 20 procent met depressieve gevoelens."

Jongeren van 18 tot 24 jaar zijn een van de meest kwetsbare groepen voor deze psychosociale crisis. "Hun gebruik van alcohol, tabak en verdovende middelen is wel afgenomen, wellicht om men niet meer of heel weinig uitgaat, terwijl het gebruik van slaapmiddelen en kalmeermiddelen is toegenomen."

De sociale beperkingen wegen zwaar op de mensen, zo besloot Van Gucht.

