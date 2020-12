Dan toch nog nieuw seizoen van ‘Sex and the city’ op komst?

Er komt mogelijk een vervolg op de hitserie Sex and the city. Een ingewijde heeft namelijk aan de New York Post verteld dat er wordt gewerkt aan nieuwe afleveringen voor HBO Max, de streamingdienst van de Amerikaanse betaalzender HBO.

Komt er binnenkort een zevende seizoen van Sex and the city? Hoofdrolspeelsters Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon en Kristin Davis zouden terugkeren voor de nieuwe serie. Kim Cattrall, die al jaren in de clinch ligt met Parker, werkt er naar verluidt niet aan mee. Verdere details over de reboot zijn nog niet bekendgemaakt.

Sex and the city, over vier vrijgezelle vrouwen in New York, was van 1998 tot en met 2004 te zien en een wereldwijd succes. Er werden in 2008 en 2010 al twee films als vervolg gemaakt, maar die werden een stuk minder goed ontvangen dan de serie.