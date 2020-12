Gouverneur roept op in kerstboodschap: “Limburgers, spreek aub niet af met familie”

Hasselt

Gouverneur Jos Lantmeeters (N-VA) heeft in zijn kerstboodschap één duidelijke mededeling aan de Limburgers: “Spreek alsjeblieft niet af met je hele familie of met al je vrienden. Vier kerst en nieuwjaar, maar vier het beperkt.” Anders zetten we de inspanningen van de voorbije weken op de helling. “Als we deze afspraak allemaal volgen, dan nemen we de best mogelijke start voor het nieuwe jaar. Een jaar waarin we elkaar weer mogen ontmoeten en gevuld is met enkel maar goede vooruitzichten.”