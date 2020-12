Femma Rekem verrast leden deze kerst

Koken en bakken brengt mensen samen maar laat dat nu net hetgeen zijn dat we dit jaar niet mogen: samenkomen. Het bestuur van Femma Rekem heeft daarom enkele initiatieven op touw gezet om verbonden te blijven tijdens de coronaperiode waaronder de realisatie van dit receptenboek, of zeg maar eerder ‘kookboek’.

Tijdens de maand juni werd er een oproep gelanceerd waarbij de leden van Femma Rekem eigen recepten mochten insturen. De reacties waren hartverwarmend. Het ene na het andere overheerlijke recept mocht het bestuur ontvangen. Uiteindelijk is er een kookboek samengesteld van maar liefst 40 pagina’s. Dat kan tellen!Op deze manier kan de Femma Rekem kookworkshop 2020 alsnog doorgaan, weliswaar niet in OC Kleinveld maar in de eigen keuken met de lekkerste recepten van de femmavriendinnen. Met dit initiatief sluit Femma Rekem het werkjaar 2020 af. Het bestuur kijkt hoopvol naar een nieuw jaar met leuke (coronavrije) activiteiten.