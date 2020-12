Samana Meulenberg verwent leden

Traditiegetrouw ging Samana Meulenberg met kerstpakjes op pad. 130 oude en zieke mensen werden begin december verrast met een kleine attentie zoals een kalender en een hangertje voor in de kerstboom. Maar daar bleef het dit keer niet bij. Er viel nog een extraatje uit de lucht. "Naar aanleiding van de Warmste Week kwam een bedrijf uit Tessenderlo met een prachtig voorstel", zegt de voorzitster van de afdeling Meulenberg. "De werknemers van Mavaro zouden op de laatste werkdag van het jaar koekjes bakken en dat allemaal belangeloos aan onze vereniging schenken. Zo'n aanbod konden we niet afslaan. Cindy, een lieve buurvrouw en medewerkster van het bedrijf, zorgde ervoor dat alles vlotje verliep. In deze moeilijke coronatijd hebben we veel minder contact met onze leden en we vonden het een prachtig idee om onze oudjes een keertje extra in de watten te leggen."0p 13 maart 2020 stopte Samana Meulenberg noodgedwongen alle activiteiten. Knutselnamiddagen, uitstapjes en diverse ontmoetingen konden niet doorgaan en ook de huisbezoeken werden op een laag pitje gezet."We missen onze mensen, maar laten elkaar ook in deze harde tijden niet los. Dit initiatief bewijst nogmaals dat er nog mensen zijn met het hart op de juiste plaats, die zich willen inzetten voor hun medemens. In de eerste plaats zijn we het metaalbedrijf uit Tessenderlo ontzettend dankbaar, maar ook de inbreng van onze bestuursleden mogen we toch niet onderschatten. Dit was zeker een riem onder het hart van onze zieken en ouderen die het nu moeilijk hebben. Deze mooie geste stemt ons bijzonder dankbaar en hoopvol voor de toekomst."