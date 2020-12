CD&V-voorzitter Joachim Coens zingt u (valse) kerstwensen toe

Joachim Coens zoals u hem nog nooit zag. De voorzitter van de CD&V en burgemeester van Damme heeft op Facebook een opvallend filmpje gedeeld waarin hij wel een minuut lang Happy Xmas van John Lennon & Yoko Ono zingt. Of toch probeert te zingen.

Een zangtalent is de CD&V-voorzitter niet echt. Maar de sfeer erin brengen kan hij wel. “Het is eigenlijk begonnen als een mopje. Iemand had op facebook gepost: Burgemeesters gaan optreden tijdens illegale lockdownfeestjes. Hoop wel dat die van ons een beetje kan zingen”, zegt woordvoerder Eline Dhaen. “Mijnheer Coens had daarom op zijn persoonlijke Facebookpagina een filmpje gepost waarin hij het liedje van Lennon en Yoko zingt. Meer als grapje onder vrienden en familie. Maar dat filmpje is dan een eigen leven beginnen leiden. Ik denk dat hij zelf niet verwacht had dat het zo ging lopen.”

En weet de voorzitter dat het toch een beetje vals is? “Hij is toch minder serieus dan de meeste mensen denken. De mensen in Damme zullen hier niet echt van op kijken, maar het bredere publiek krijgt nu toch een andere kant van hem te zien.” (sgg)