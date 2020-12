Antwerp-coach Ivan Leko heeft lucratief aanbod op zak uit China

Verlaat Ivan Leko (42) al na een half jaar Antwerp? Het is moeilijk in te schatten, maar het zou zomaar kunnen, want de coach schermt met interesse van een Chinese eersteklasser.

Het gerucht van Leko en China deed al van voor de match tegen Waasland-Beveren de ronde in en rond de Bosuil, maar was nog vaag én gekoppeld aan de komst van Marc Wilmots (51), waardoor het moeilijk was om bevestigd te krijgen. Maar de bevestiging van de interesse in de Kroaat volgde nu toch. Het bestuur van de Great Old is ervan op de hoogte. Afwachten wat er van komt en wat Leko, die woensdagmiddag zijn traditionele persbabbel geeft, beslist.

China is uiteraard financieel erg interessant, het is dus afwegen tegen de ambities – Play-off 1, 1/8ste finales Europa League, opnieuw de beker – en het familiale in België. Áls hij straks moet worden vervangen, komt dan Wilmots effectief in beeld? Luciano D’Onofrio dacht in het voorjaar alleszins al aan de voormalige bondscoach en hij is vrij.