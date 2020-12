Ex-speler van Antwerp Giants krijgt het aan de stok met NBA-superster James Harden: “Hij kreeg een bal naar z’n hoofd”

Het nieuwe NBA-seizoen ging dinsdagnacht van start. De Houston Rockets spelen vannacht hun eerste wedstrijd, tegen de Oklahoma City Thunder. Dat is de ex-ploeg van superster James Harden. ‘The Beard’ is niet meer zo blij in Houston en aast op een transfer. Eerder werd die andere ster, Russell Westbrook, al geruild voor John Wall. Onder andere Philadelphia en Denver hebben zware interesse in Harden, een van de beste puntenmakers in de NBA.

Jae’Sean Tate. — © GOYVAERTS/GMAX Agency

Maar Harden is ook een keikopje. Dat bewees hij deze week nog maar eens. Volgens de doorgaan goed ingelichte Shams Charania (The Athletic) kwam het op training tot een opstootje tussen Harden en Jae’Sean Tate. Die laatste speelde enkele jaren bij de Antwerp Giants en vond zijn weg via onder andere Australië naar de beste basketbalcompetitie ter wereld.

“Harden kreeg het aan de stok met verschillende ploegmaats”, klinkt het. “Er vielen woorden, maar op een bepaald moment gooide hij ook een bal richting Tate na een verhitte discussie. Harden vertoont momenteel een hoog niveau van frustratie.”