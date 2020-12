Emotionele Tom Pidcock moet het zonder vriendin en familie stellen tijdens de feestdagen: “Dit komt hard aan”

Van een nieuw duel tussen Mathieu van der Poel en Tom Pidcock was er gisteren geen sprake in Essen. Door een lekke voorband van Laurens Sweeck belandde de jonge Brit van Trinity wel opnieuw op het podium. “De vierde keer op rij. Ook al was er dit keer geen duel. Ik had ook geen goede benen”, zei de rookie, die door de sluiting van de grenzen van het Verenigd Koninkrijk toch wel aangedaan is.

“Normaal gezien zou mijn familie en mijn vriendin Bethany maandag naar België komen. Dat gaat nu niet. Dit komt hard aan, maar ik moet er leren mee omgaan. Ik ben als renner veel van huis, maar toch. De laatste keer zag ik mijn vriendin ergens in november. Het gaat me niet om de kerstdagen, maar ik weet niet wanneer ik ze nog eens zie. Het is wat het is”, vermande hij zich. “Ik blijf in Buggenhout tot na Hulst (3 januari) en daarna ga ik op trainingskamp met Ineos-Grenadiers.”

Ook het Brits veldritkampioenschap is ondertussen uitgesteld. “Ik hoop dat het voorgoed niet doorgaat, want ik wil mezelf kunnen opvolgen. Ze praten over uitstel tot maart, maar dan kan ik door mijn andere programma’s niet eens deelnemen. Alle andere disciplines gingen niet door, dus waarom dit dan wel?”

© BELGA

Groeiend gesprek

Pidcock zocht troost in het gegeven dat hij groeiend respect voelt van toppers als Van der Poel en Van Aert. “Ze hebben nooit eerder samengewerkt en toen ik in Namen voorop lag, beslisten ze de handen in elkaar te slaan. Dat is ergens wel een eer. In Imola op de weg wenste Wout me onderweg ook al geluk. Al zei ik hem dat hij daar niet naar mij moest omkijken. Daarvoor was de wedstrijd te lang.”

“Toch voel ik me na Namen ook wat verveeld. Had ik in de slotronde meer in mezelf geloofd, dan kon ik misschien tweede zijn geworden. Ik heb meer van deze nederlaag geleerd dan van een eventuele zege. Ondertussen heb ik mijn focus verlegd naar Overijse en het WK in Oostende”, besloot de beschermeling van Kurt Bogaerts. (hc)