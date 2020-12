Sebastiaan Bornauw (FC Köln), scorende Raman (Schalke 04) en Borussia Dortmund stoten door in DFB Pokal

Modeste scoorde voor Keulen tegen Osnabrück op slag van rusten de enige treffer van de partij. Bornauw maakte bij de Bundesliga-club de hele wedstrijd vol.

Schalke 04 is in de Bundesliga helemaal op de dool en staat onderin, maar deed vertrouwen op in de beker. Tegen vierdeklasser Ulm haalden Benito Raman en co het met 1-3. Raman (51. en 62.), die halfweg de tweede periode naar de kant ging, blonk uit met twee doelpunten bij het team van nieuwbakken trainer Huub Stevens.

Axel Witsel mocht invallen bij Dortmund. — © ISOPIX

Borussia Dortmund legde tweedeklasser Eintracht Braunschweig zonder veel glans over de knie met 0-2. Hummels (12.) en Sancho (90.+2) troffen raak. Axel Witsel, Thorgan Hazard en Thomas Meunier vielen bij Dortmund in het slotkwartier in.

Serie A

Kelderploeg Crotone klopte Parma op de veertiende speeldag van de Italiaanse Serie A met 2-1. Junior Messias (24. en 44.) was de held bij de thuisploeg met twee doelpunten. Parma kwam niet verder dan de 2-1 van Kucka (57.). Maxime Busi werd bij de bezoekers halfweg naar de kant gehaald.

Parma staat in de Serie A op de vijftiende plaats met twaalf punten.

(belga)