Derde keer goede keer: Napoli krijgt dan toch gelijk, duel met Juventus wordt alsnog gespeeld

Na twee verloren procedures is Napoli door het Italiaans Olympisch Comité (CONI) alsnog in het gelijk gesteld in het beroep dat de club had aangetekend tegen de reglementaire nederlaag tegen Juventus (3-0). Het geannuleerde duel moet van CONI toch worden gespeeld. Ook het punt aftrek dat het team van Rode Duivel Dries Mertens kreeg opgelegd vanwege niet komen opdagen, is geschrapt.