Ook dat nog: Arsenal-doelman gaat gruwelijk de fout in tegen Manchester City, dat doorstoot naar halve finales League Cup

Manchester City heeft zich geplaatst voor de halve finales van de League Cup. De Cityzens klopten dinsdag in de kwartfinales in het Emirates Stadium Arsenal met 1-4. Kevin De Bruyne kreeg bij de bezoekers rust.

Gabriel Jesus (3.), Riyad Mahrez (54.), Phil Foden (59.) en Aymeric Laporte (73.) scoorden voor City. Arsenal was tussendoor op gelijke hoogte gekomen via Alexandre Lacazette (31.). Bij de 1-1 gelijke stand ging Arsenal-doelman Alex Rúnarsson gruwelijk in de fout op een vrije trap.

Ook dat nog dus, want de Gunners staan in competitie ook al pas 15de.

Manchester City won de laatste drie edities van de League Cup. Woensdag volgen de twee laatste kwartfinales. Tweedeklasser Stoke City ontvangt Tottenham Hotspur en Everton speelt gastheer voor Manchester United.

🇧🇷 | Gabriel Jesus zet de aanval op en werkt hem vervolgens zelf af! 💪#CarabaoCup #ARSMCI pic.twitter.com/JT3c0v5rbn — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) December 22, 2020

(belga)