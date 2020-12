Yannick Carrasco is beslissend met twee assists en wint met Atlético Madrid topper bij Real Sociedad

Atlético Madrid heeft dinsdag de topper van de vijftiende speeldag van de Spaanse Liga op het veld van Real Sociedad gewonnen. Het team van Yannick Carrasco, die goed was voor twee assists, haalde het met 0-2. Atlético zit zo steviger in het zadel op kop van de Primera Division.

Hermoso (49.) opende na de rust de score voor Atlético, waarna Llorente (74.) in het slot de boeken dicht deed met de 0-2. Carrasco bracht beide goals aan en speelde een sterke partij. Bij Real Sociedad ontbrak Adnan Januzaj, die out is met een spierblessure in het bovenbeen.

Atlético leidt in La Liga met 32 punten uit dertien wedstrijden. Real Madrid volgt met 29 punten uit veertien duels. De titelverdediger speelt woensdag thuis tegen Granada. Real Sociedad blijft derde, met 26 punten uit zestien wedstrijden.

🇧🇪 | Yannick Carrasco schildert de bal op het hoofd van Mario Hermoso! 🎨#RealSociedadAtleti pic.twitter.com/L0MIhl49Iu — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) December 22, 2020

Eerder op de avond had Sevilla al met 0-1 gewonnen van Valencia dankzij een doelpunt van Suso in het slot. Elche - Osasuna eindigde op 2-2.