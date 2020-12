De ophaling van papier en karton in Schaffen, gepland voor zaterdag 26 december, zal niet plaatsvinden. De ophaling zou gebeuren door Chiro Schaffen.

Bewoners wordt gevraagd om hun papier een maand langer te bewaren of ze kunnen ermee naar het recyclagepark. Dat kan in Diest, maar ook in de Limburgse buurgemeenten die ook behoren tot Limburg.net. LW