Kampse Diensten stippelen fotozoektochten uit

Leopoldsburg

Kampse Diensten, de vereniging die zich sinds jaar en dag via allerlei acties ontfermt over medeburgers die het in onze samenleving moeilijker hebben, kwamen op het idee om in deze “donkere” eindejaarperiode twee fotozoektochten aan te bieden aan de geïnteresseerden. “Ons idee is om tussen 19 december en 3 januari voor iedereen een leuke wandeling uit te stippelen van 4 of 5 km die men kan maken in de eigen gezinsbubbel en op een zelfgekozen moment .We vragen een kleine bijdrage en met die opbrengst willen we aan de eenzamen en alleenstaanden uit onze gemeente een geschenkje aanbieden. Ons initiatief staat ook op de website van De Warmste Week. Contacteren kan via Messenger of e-mail. Wie we zijn en wat we doen, vind je op onze Facebookpagina ‘Kampse Diensten”, weet gangmaakster Anita Thoelen. SB