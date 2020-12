Stijn Meuris trekt online van leer: “Het was een tiradejaar bij uitstek”

2020 was geen jaar zoals een ander en dus komt Tirade #4: Belgarije ook wat anders op zijn publiek af. Corona maakt een livevoorstelling onmogelijk, dus streamt Meuris aanstaande zaterdag, tweede kerstdag, zijn voorstelling van Sint-Truiden.

“Het was een tirade-jaar bij uitstek”, aldus Meuris. “In de loop van het jaar verzamel ik ideeën en citaten en die schrijf ik op. Ergens september-oktober greep ik naar die notities en bleek ik er 430 te hebben. Dat was een record, maar er is natuurlijk ook ontzettend veel gebeurd op allerlei vlakken.” (jdr)

Tickets kosten 10 euro, via Artistsunlimited.online