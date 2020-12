Twaalf juryleden zullen zich volgend jaar moeten uitspreken over de meest beruchte Belgische Syriëstrijder Hicham Chaib (39), die in 2016 een man doodschoot. Opmerkelijk, want de moord gebeurde in Syrië, het slachtoffer is nooit geïdentificeerd en de beschuldigde is vermist.