In de kerstspecial van Bake off proberen Ella Leyers, Jani Kazaltzis, Erik Van Looy, Elodie Ouedraogo en Maggie De Block hun beste kerstgebak op tafel te toveren. Maar het grootste spektakelstuk komt toch weer van oud-winnaar Jeroom met zijn entree. Wij waren erbij op de opnamedag in augustus.