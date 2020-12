Kinrooi/Bocholt/Maaseik

Niet alle Limburgse gemeenten geven even correct hun gebruik van pesticiden door. Nochtans is er een rapporteringsplicht aan Vlaanderen. In Limburg is Kinrooi volgens de dinsdag gepubliceerde cijfers koploper, terwijl buurgemeenten Maaseik en Bocholt nulgebruikers zijn. Nochtans valt de inzet van middelen tegen de processierups ook onder diezelfde rapporteringsplicht.