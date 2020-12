De Franse seriemoordenaar Michel Fourniret is dinsdag in staat van beschuldiging gesteld in het onderzoek naar de verdwijning van Lydie Logé in 1993. Fourniret wordt aangeklaagd voor “ontvoering en opsluiting gevolgd door de dood”, zo melden gerechtelijke bronnen aan de krant Le Parisien en het Franse nieuwsagentschap AFP.