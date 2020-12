Leerlingen van De Bilter kopen kerstgeschenk voor kansarme kinderen

“Deze actie, die tot 15 december liep, heeft ervoor gezorgd dat de kinderen uit kansarme gezinnen in Heers een kerstgeschenk onder de kerstboom kunnen ontvangen”, zegt directeur Ingrid Vangrootloon. “In oktober organiseerde de leerlingenraad, samen met de oudervereniging, een wafelverkoop. Een deel van de opbrengst hebben ze nu geschonken aan de kerstboomballenactie. We hebben twee kerstballen uit de boom geplukt en de geschenken zelf aangekocht. Op die manier konden we een jongen en meisje uit een kansarm gezin gelukkig maken. Bovendien hebben onze leerlingen tijdens de lessen maatschappij kringgesprekken gehouden rond kinderarmoede. Zo ontdekten ze dat het niet voor elk kind evident is om een cadeautje te ontvangen tijdens de eindejaarsfeesten. Ze waren heel blij dat ze een steentje konden bijdragen aan deze actie.”

