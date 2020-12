Anesthesisten willen dat personeel ziekenhuizen ook eerst gevaccineerd wordt

GENK

De beslissing om alleen de bewoners van woonzorgcentra eerst te vaccineren is een verkeerde strategie, vindt de Belgische beroepsvereniging voor anesthesisten. Volgens de artsenkoepel moet het ziekenhuispersoneel ook in deze eerste fase ingeënt worden en niet pas later. “Om te voorkomen dat ziekenhuizen in lockdown moeten bij een virusuitbraak onder het zorgpersoneel zoals dat vorige week in Geel is gebeurd.”