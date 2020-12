Hasselt

In heel Limburg rijden op kerstavond en met Kerstmis extra politiepatrouilles rond voor het handhaven van de coronaregels. De zone Limburg Regio Hoofdstad zet vijf bijkomende ploegen in. In Lanaken en Maasmechelen draaft ook de cavalerie op. De politie voert nergens een heksenjacht, maar de speeltijd is duidelijk voorbij.