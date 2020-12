Kinderen proesten het uit na hilarische grap van leerkracht op Zoom: “Even volwassen als een achtjarige”

Emma Ginder, een leerkracht op een basisschool in Kansas (VS), heeft een hilarische grap uitgehaald met haar leerlingen. Bij de start van een les via Zoom deed ze alsof ze een luide scheet liet, dat door de kinderen met veel gelach werd onthaald. Een video van het grappige moment gaat momenteel viraal op sociale media.

“Soms moet je gewoon het geluid van een scheet afspelen om de sfeer erin te houden”, schreef Ginder bij de beelden. “Dit is te goed om niet te delen. En mijn excuses voor mijn even volwassen gedrag als dat van een achtjarige.” Aanvankelijk trachtte de Amerikaanse nog te verhullen dat zij de ‘scheet’ liet, maar de leerlingen hadden haar spelletje snel door. “Ik steek de schuld op mevrouw Ginder”, stelde een alerte leerlinge, terwijl de anderen in de lach bleven schieten.

De video leidt intussen een eigen leven op het internet, waar vele kijkers positief reageren op de prank. “Scheten zouden vaker als ijsbreker moeten dienen in Zoom-meetings”, klinkt het onder meer. “Deze lach was exact wat ik vandaag nodig had.”

bekijk ook

Lerares (43) zet lichaam in om leerlingen anatomie bij te brengen: “Er bestaan nog goede leerkrachten”

Grappenmaker verpest eerste afspraakje van vriend met nieuwe vriendin: “Wil je met me trouwen?”

(kmlo)