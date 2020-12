Het worden eindejaarsfeesten zonder veel glitter en glamour. De uitgesproken feestkledij blijft voorlopig in de winkelrekken hangen. Omdat we de feesten thuis vieren, zijn klanten vooral op zoek naar iets casual chic dat ze na de feestdagen ook nog kunnen dragen. Cadeaubonnen en comfortabele outfits zoals huispakken vliegen dan wel weer over de toonbank, ook bij Conceptstore Chloé in Bilzen.