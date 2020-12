Vuurwerkverkopers zijn boos omdat er dit jaar een verbod is op het afsteken van vuurwerk, maar geen verbod is op de verkoop ervan. Bijgevolg kunnen vuurwerkverkopers hun personeel niet op tijdelijke werkloosheid zetten, terwijl de omzet keldert. Een vuurwerkverkoper in Beringen besloot om niet bij de pakken te blijven zitten en voluit in te zetten op grondvuurwerk. Dat mag wel nog.